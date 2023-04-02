مقتل شخص وإصابة 3 في إطلاق نار بلوس أنجلوس الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار خارج مركز للتسوق في مدينة لوس أنجلوس.

ووفق موقع "إيه بي سي نيوز"، قال آلان هاميلتون، نائب رئيس شرطة لوس أنجلوس، إن عددا من الأشخاص أطلقوا النار على بعضهم البعض خلال ما تعتقد الشرطة أنه نزاع خلال صفقة مخدرات في موقف للسيارات في منطقة فانوين وفالبروك في ويست هيلز حوالي الساعة 3:45 مساءً (السبت).