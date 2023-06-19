مقتل تلميذة وإصابة آخر إثر إطلاق نار داخل مدرسة في البرازيل

أعلنت السلطات في البرازيل مقتل تلميذة وإصابة آخر بجروح؛ جراء إطلاق نار داخل مدرسة جنوب البلاد، قام به طالب سابق كان يرتاد المدرسة، قبل أن يُعتقل.

وجاء الطالب السابق، الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، وفقًا لوسائل إعلام محلية، إلى المدرسة الواقعة في منطقة لوندرينا بحجة أنه يريد سجلًا منها، لكنه ما إن دخل إليها سحب مسدسًا وبدأ بإطلاق النار.