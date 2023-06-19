مدرسة جنوب البرازيل شهدت إطلاق نار
مدرسة جنوب البرازيل شهدت إطلاق نارأ ف ب

مقتل تلميذة وإصابة آخر إثر إطلاق نار داخل مدرسة في البرازيل

أعلنت السلطات في البرازيل مقتل تلميذة وإصابة آخر بجروح؛ جراء إطلاق نار داخل مدرسة جنوب البلاد، قام به طالب سابق كان يرتاد المدرسة، قبل أن يُعتقل.

وجاء الطالب السابق، الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، وفقًا لوسائل إعلام محلية، إلى المدرسة الواقعة في منطقة لوندرينا بحجة أنه يريد سجلًا منها، لكنه ما إن دخل إليها سحب مسدسًا وبدأ بإطلاق النار.

مدرسة جنوب البرازيل شهدت إطلاق نار
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وأكد بيان صادر عن وزارة الأمن في ولاية بارانا أنه جرى اعتقال المهاجم، لافتًا إلى أن حادثة إطلاق النار أسفرت عن مقتل تلميذة تبلغ من العمر 16 عامًا، فيما نُقل تلميذ إلى المستشفى إثر إصابته بجروح.

مدرسة جنوب البرازيل شهدت إطلاق نار
مدرسة جنوب البرازيل شهدت إطلاق نارأ ف ب

وعلّق رئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على الحادثة، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عبّر فيها عن "الحزن والغضب" إزاءها.

حياة شابة أخرى أزهقتها الكراهية والعنف، أمر لا يمكننا بعد الآن تحمله في مدارسنا أو مجتمعنا
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

وقال: "حياة شابة أخرى أزهقتها الكراهية والعنف، أمر لا يمكننا بعد الآن تحمله في مدارسنا أو مجتمعنا".

مدرسة جنوب البرازيل شهدت إطلاق نار
مدرسة جنوب البرازيل شهدت إطلاق نارأ ف ب

وزادت في البرازيل أخيرًا الهجمات في المدارس، حيثُ هاجم رجل، في شهر نيسان/أبريل الماضي، أربعة أطفال بساطور في مدرسة وحضانة في مدينة بلومينو الجنوبية.

وصدمت تلك الحادثة الرأي العام، ودفعت إدارة لولا إلى الإعلان عن عدد من الإجراءات لتعزيز الأمن في المدارس، والتصدي لمحتوى يُعتبر أنه يشجع على أعمال العنف في مواقع التواصل الاجتماعي.

البرازيل

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