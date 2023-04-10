دون إنقاذه.. مالطا تسمح بتزويد قارب مهاجرين متجه إلى إيطاليا بالوقود

قالت منظمة سي-ووتش إنترناشونال الألمانية غير الحكومية الإثنين، إن سفينة تجارية زودت بالوقود والمياه قاربا ضل طريقه بين اليونان ومالطا وعلى متنه نحو 400 مهاجر، لكن السلطات في مالطا أمرتها بعدم القيام بعملية إنقاذ.

وأبلغت خدمة الدعم ألارم فون، الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين في عرض البحر المتوسط، في وقت مبكر أمس الأحد أن القارب، الذي غادر من طبرق في ليبيا وسط ارتفاع حاد في عدد قوارب المهاجرين التي تعبر البحر المتوسط من شمال أفريقيا، ضل طريقه وتسربت إليه المياه.

وذكرت ألارم فون أن القارب كان في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا.

واتهمت منظمة سي-ووتش إنترناشونال، التي حددت موقع القارب بواحدة من طائرتيها، مالطا اليوم الإثنين بعدم الرغبة في إنقاذ المهاجرين على متن القارب رغم تعرضهم لخطر كبير إذ يصارعون أمواجا يبلغ ارتفاعها 1.5 متر.