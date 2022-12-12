السلطات الألمانية تحفر طريقا عاما لتحرير يد ناشط بيئي

اضطرت السلطات الألمانية لحفر طريق عام من أجل إنقاذ ناشط بيئي أقدم على لصق يده بالشارع بمادة لاصقة، خلال مشاركته في وقفة احتجاجية ضد تغير المناخ.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ناشطا بيئيا كان يشارك في وقفة احتجاجية بمدينة "ماينز" الألمانية، ضمن مجموعة من أعضاء حزب "ليتزت جينيريش" لحماية البيئة، تنديداً بتغير المناخ وارتفاع نسبة الانبعاثات من قطاع النقل وتأثيرها على عدد من المدن الألمانية.

وفي التفاصيل، وضع الناشط على يده غراءً شديد الالتصاق، وألصقها بالإسفلت على الطريق العام.