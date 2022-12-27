السودان.. وفاة 16 شخصًا إثر حادث سير مروع بأم درمان

لقي 16 شخصًا مصرعهم في حادث مروري في مدينة أم درمان السودانية، اليوم الثلاثاء، وأصيب آخرون، إثر تصادم حافلة ركاب مع سيارة نقل.

وقالت الشرطة السودانية إن الحادث وقع فجر الثلاثاء على الطريق الغربي الرابط بين مدينتي أم درمان وبارا، وذلك في منطقة الشيخ حمد بالقرب من المويلح غرب أم درمان.