انهيار ثلجي يدفن 10 رياضيين في النمسا
رجال الإنقاذ حذَّروا، نهاية هذا الأسبوع، من خطر حدوث انهيار جليدي في هذه المنطقة، وكذلك في تيرول المجاورة، مشيرين إلى هشاشة كتلة الثلج في ظل طقس معتدل.
أدى انهيار ثلجي في منطقة فورارلبرغ النمساوية، اليوم الأحد، إلى دفن نحو 10 من ممارسي الرياضات الشتوية، حسبما أفادت الشرطة.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه "تم إنقاذ شخص فيما العملية متواصلة للعثور على الآخرين"، دون مزيد من التفاصيل.
وتشارك طائرات مروحية وفرق تصحبها كلاب الأثر في البحث.
وحدث الانهيار الجليدي، بعد الظهر، على ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، في منطقة ليخ زورز للتزلج.
ولم ترد أية معلومات عن هوية المتضررين.
وكان رجال الإنقاذ حذَّروا، نهاية هذا الأسبوع، من خطر حدوث انهيار جليدي في هذه المنطقة وكذلك في تيرول المجاورة، مشيرين إلى هشاشة كتلة الثلج في ظل طقس معتدل.
وخلال السنوات الأخيرة، تسببت الانهيارات الثلجية بنحو 20 وفاة سنويًا في المعدل في النمسا.