انهيار ثلجي يدفن 10 رياضيين في النمسا

أدى انهيار ثلجي في منطقة فورارلبرغ النمساوية، اليوم الأحد، إلى دفن نحو 10 من ممارسي الرياضات الشتوية، حسبما أفادت الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه "تم إنقاذ شخص فيما العملية متواصلة للعثور على الآخرين"، دون مزيد من التفاصيل.

وتشارك طائرات مروحية وفرق تصحبها كلاب الأثر في البحث.