فريق البحث و الإنقاذ الإماراتي ينقذ طفلًا ورجلًا بعد صمودهما 120 ساعة تحت أنقاض زلزال تركيا
نجح فريق البحث والإنقاذ الإماراتي ضمن عملية "الفارس الشهم / 2" في إنقاذ شخصين الأول طفل ويبلغ من العمر 11 عاماً والثاني رجل يتراوح عمره ما بين 50 و60 من الجنسية التركية في أعقاب الزلزال الذي وقع مؤخرا في تركيا، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".
وعملت فرق البحث والإنقاذ بكفاءة عالية خلال تلك العملية التي استهدفت إنقاذ الشخصين في منطقة كهرمان مرعش حتى توجت بالنجاح وذلك بعد أن قضيا بين الأنقاض ما يقارب 120 ساعة.
وباشرت الفرق الطبية المعنية بالتعامل مع الناجيين بكفاءة وهما حاليا بصحة جيدة.
وبعد ساعات من وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، أطلق رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عملية الإغاثة الكبرى "الفارس الشهم 2".
وعملية "الفارس الشهم 2" هي عملية موحدة تقودها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية بمشاركة فاعلة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي.
وتصدرت الإمارات قائمة مقدمي المساعدة الإنسانية للمتضررين من الزلزال المدمر في تركيا وسوريا بإعلانها تقديم 100 مليون دولار مناصفة بين المتضررين في كلا البلدين، فضلا عن مبادرات أخرى ستقدم عشرات ملايين الدولارات الإضافية للمتضررين.