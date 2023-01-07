المغرب.. هزة أرضية جديدة تضرب إقليم الحسيمة

وكان معهد رصد الزلازل، قد أعلن في وقت سابق اليوم السبت، عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5.3 درجة على مقياس ريختر في المحافظة عينها.

وأفادت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، أن بعض الأسر اضطرت إلى الخروج للشارع تحسبا لهزات ارتدادية جديدة قد تحدث خلال الساعات القادمة، مشيرة إلى أن الهزة الثانية شعر بها أغلب قاطني المناطق الريفية (الحسيمة ونواحيها).

بدوره، قال موقع "ناظور سيتي" المحلي الذي يغطي أخبار الريف المغربي، إن الهزة أثارت رعبا وهلعا في صفوف المواطنين.

وكان فريق دولي، قد كشف قبل أشهر عن ظهور فالق حديث في بحر البوران بين إسبانيا والمغرب.

وقال الفريق إن الفالق المذكور يتسبب في هزات أرضية قوية.