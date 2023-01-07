المغرب.. هزة أرضية جديدة تضرب إقليم الحسيمة
ضربت هزة أرضية ثانية بلغت شدتها 4.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، إقليم الحسيمة شمال المغرب.
وهذه الهزة، التي حدد مركزها في محافظة النكور التابعة لإقليم الحسيمة، وقعت عند الساعة الثانية و28 دقيقة و58 ثانية، بالتوقيت المحلي.
وهذه الهزة، التي سجلت على عمق 24 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 34.999 درجة شمالا، وخط الطول 3.894 درجة غربا.
وكان معهد رصد الزلازل، قد أعلن في وقت سابق اليوم السبت، عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5.3 درجة على مقياس ريختر في المحافظة عينها.
وأفادت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، أن بعض الأسر اضطرت إلى الخروج للشارع تحسبا لهزات ارتدادية جديدة قد تحدث خلال الساعات القادمة، مشيرة إلى أن الهزة الثانية شعر بها أغلب قاطني المناطق الريفية (الحسيمة ونواحيها).
بدوره، قال موقع "ناظور سيتي" المحلي الذي يغطي أخبار الريف المغربي، إن الهزة أثارت رعبا وهلعا في صفوف المواطنين.
وكان فريق دولي، قد كشف قبل أشهر عن ظهور فالق حديث في بحر البوران بين إسبانيا والمغرب.
وقال الفريق إن الفالق المذكور يتسبب في هزات أرضية قوية.