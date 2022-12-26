تسمم العشرات إثر انحراف قطار محمل بمادة "الأمونيا" في صربيا

وقال فلادان فاسيتش رئيس بلدية مدينة بايروت التي وقع فيه الحادث إن تسرب الأمونيا تسبب في "51 حالة تسمم"، مضيفا في مؤتمر صحافي أن سبعة أشخاص نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان أن القطار خرج عن مساره مساءً ما أدى الى "تسرب (الأمونيا) وانتشار كمية كبيرة من الغاز في الهواء".