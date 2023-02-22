قتيلان وأكثر من 50 مفقودًا جرّاء انهيار منجم في الصين

قتل شخصان على الأقل وجرح ستة، فيما فقد 53 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر انهيار منجم فحم في منطقة منغوليا الداخلية شمال الصين، على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

ووقع الحادث عند الساعة 13,00 (الساعة الخامسة ت غ) في منجم مفتوح يقع غرب هذه المنطقة، على ما ذكرت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة.

وأوضح التلفزيون: "حتى الآن تأكد مقتل شخصين وإصابة ستة، وفقدان 53".

وقال إن الانهيار وقع "في منطقة واسعة" من المنجم الذي تشغله شركة "شينجينغ كول ماينينغ كومباني".

وأوضح أن الانهيار "تسبب بطمر عمال وآليات"، مضيفًا أن فرق الإغاثة أرسلت إلى المكان.