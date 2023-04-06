السعودية.. حادث سير مروع يودي بحياة أسرة كاملة بجازان

وقعت في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية مأساة مرورية، راح ضحيتها ستة أشخاص، منهم 5 أشخاص من أسرة واحدة، وهم الأب والأم وثلاث من بناتهما، وشخص من أقاربهم، بينما أصيب شخص سابع إصابات متفرقة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وبحسب صحيفة "سبق" المحلية، فقد كانت الأسرة في طريقها إلى منزل والدة الزوجة المريضة على طريق إسكان الحمصة بأحد المسارحة، لمساعدتها في شهر رمضان، قبل أن تصطدم مركبتهم بسيارة أخرى، ويلقوا مصرعهم.

بدوره، قال شقيق الزوجة المتوفاة في الحادث حسين نشيلي لـ"سبق" إن السيارة كان على متنها شقيقته وزوجها وثلاث من بناتهما، وطفلان آخران، هما ابنا شقيقته الأخرى، لافتا إلى وفاة الأسرة وأحد ابني شقيقته، بينما الآخر في المستشفى وحالته مستقرة.

وبيّن نشيلي أنه بحسب ما تم ذكره فإن السيارة الأخرى كانت معاكسة للطريق قبل الاصطدام بمركبة زوج شقيقته.

ووفق ما قاله مواطنون في مواقع التواصل فإن العائلة خرجت من إسكان الحمصة وكانت متوجهة إلى وادي الرباح، إذ اصطدمت بمركبة أخرى كانت تسير عكس الطريق.

وأضافوا أن أفراد الأسرة هم عائلة موسى يحيى حديب نشيلي وزوجته وبناته الثلاث، إضافة إلى ابن شقيقة الزوجة ويدعى حاسم محمد واصلي وهو في الصف الثاني الثانوي، وقد لقوا مصرعهم بعد اصطدامهم بسيارة أخرى، ليس فيها سوى قائدها، الذي توفي حرقا.