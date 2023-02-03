إيطاليا.. انتشال جثث 8 مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا
ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الجمعة، أن خفر السواحل عثر على 8 جثث لمهاجرين، وأنقذ نحو 40 كانوا على متن سفينة قبالة ساحل جزيرة لامبيدوزا خلال الليل.
وأفادت وكالة "أنسا" للأنباء، بأن المنقذين نقلوا الناجين إلى الميناء الرئيسي في لامبيدوزا جنوبي صقلية.
تقدر الأمم المتحدة، أن ما يقرب من 1400 مهاجر لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط في العام الماضي.
ورافقت السلطات الإيطالية 3 سفن أخرى على متنها 156 شخصا إلى لامبيدوزا، إحدى نقاط الدخول الرئيسية للساعين للوصول إلى أوروبا.
وتشهد إيطاليا زيادة في أعداد الوافدين من شمال أفريقيا.
وأظهرت بيانات وزارة الداخلية، أن نحو 105140 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا عن طريق البحر في العام 2022 مقارنة بما يصل إلى 67477 في العام 2021 و34154 في العام 2020.
وتقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 1400 مهاجر لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط في العام الماضي.