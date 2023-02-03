إيطاليا.. انتشال جثث 8 مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الجمعة، أن خفر السواحل عثر على 8 جثث لمهاجرين، وأنقذ نحو 40 كانوا على متن سفينة قبالة ساحل جزيرة لامبيدوزا خلال الليل.

وأفادت وكالة "أنسا" للأنباء، بأن المنقذين نقلوا الناجين إلى الميناء الرئيسي في لامبيدوزا جنوبي صقلية.