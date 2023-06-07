بعد اعتراض طائرة غير مستجيبة.. نظرة على قوانين الطيران فوق واشنطن
سلطت حادثة تدخل مقاتلات "إف-16" الأمريكية لاعتراض طائرة خاصة حلقت فوق العاصمة واشنطن، إثر عدم استجابتها لنداءات وجهت لها، الضوء على المناطق التي يحظر الطيران فوقها في العاصمة، من قبل السلطات الأمريكية.
وأعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية في بيان، قبل أيام، أنه "تم اعتراض طائرة خاصة من طراز ( 560 Cessna Citation) غير مستجيبة للاتصالات اللاسلكية فوق واشنطن، من قبل مقاتلات أمريكية انطلقت من قاعدة (أندروز) بولاية ميريلاند، وذلك لانتهاك الطائرة الخاصة قواعد الطيران المعمول بها في المنطقة".
وتحطمت الطائرة في منطقة صخرية بولاية فرجينيا، على مسافة 270 كيلومترًا من واشنطن، بحسب إدارة الطيران الفدرالية، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".
وقال سكان العاصمة واشنطن وضواحيها بأنهم "سمعوا صوتًا مدويًا هزّ النوافذ والجدران على بعد كيلومترات"، مثيرًا ذلك الحدث موجة تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا، بشأن المطاردة الجوية التي حصلت بأجواء واشنطن والطبيعة الخاصة لهذه المنطقة.
وقالت شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأمريكية: " حدثت عملية الاعتراض، عندما انطلقت المقاتلات الأمريكية بسرعة اخترقت حاجز الصوت، مما تسبب في دوي انفجار صوتي سمع في جميع ضواحي واشنطن".
وتوقع خبراء طيران بأن يكون دخول الطائرة "Cessna" المنطقة المحظورة فوق واشنطن "مجرد مصادفة"، وأن الطيار ربما تعرض لحالة صحية ناجمة عن نقص بالأوكسجين على ارتفاع 34 ألف قدم، وهو ما أكدته "سي أن أن".
قواعد صارمة للطيران
تخضع العاصمة الأمريكية واشنطن لقواعد طيران هي الأكثر صرامة في الولايات المتحدة، وربما في العالم، وفق ضوابط موضوعة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.
وتقول صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن "هناك منطقتين، الأولى يطلق عليها اسم (منطقة قواعد الطيران الخاصة- SFRA) والتي تشكل دائرة نصف قطرها 30 ميلًا حول العاصمة، بحيث يجب على جميع من يريد التحليق فوقها تقديم خطة طيران، والاتصال بالمراقبين الجويين".
وتقع داخل المنطقة الأولى "SFRA"، منطقة حظر للطيران (FRZ) بقطر 15 ميلًا حول مطار "رونالد ريغان" الوطني، ويحظر فيها تحليق أي طائرة غير حكومية، حيث تم إنشاء تلك المنطقة من قبل السلطات الفيدرالية بعد هجمات أيلول/سبتمبر 2001، لكن السلطات الأمريكية تسمح للرحلات التجارية فقط والتي تستخدم مطار "ريغان" بالتحليق فوق هذه المنطقة.
من جهتها، ذكرت محطة "WTOP" الإذاعية الأمريكية، أن "إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، والوكالات التنظيمية الأخرى لا تسمح للطائرات التجارية والعسكرية بتجاوز سرعة الصوت، وعادة ما يتم توجيه الطائرات العسكرية التي تخترق هذا الحاجز بتجنب المناطق المأهولة بالسكان، وبأن الحادثة الاستثنائية الأخيرة أجبرت الإدارة على السماح بحدوث ذلك فوق مناطق مأهولة بسبب الضرورة الملحة لاتمام عملية الاعتراض".
وأوضحت أنه "يشترط على أي شخص يريد التحليق في (SFRA) الحصول على تدريب معين وتقديم خطة طيران تتم الموافقة عليها من قبل سلطات إدارة الطيران الفيدرالية.
وفي حال حدوث أي اختراق مقصود أو غير مقصود للمنطقة المحظورة فسوف تقلع المقاتلات الحربية الأمريكية لاعتراض المخترق.
ونوهت إلى أنه إذا تم الاقتراب من البيت الأبيض، أو حتى من محيطه، سيواجه (المخترق) خطر إسقاط طائرة وفقًا لتعليمات وزارة الدفاع الأمريكية".