بعد اعتراض طائرة غير مستجيبة.. نظرة على قوانين الطيران فوق واشنطن

سلطت حادثة تدخل مقاتلات "إف-16" الأمريكية لاعتراض طائرة خاصة حلقت فوق العاصمة واشنطن، إثر عدم استجابتها لنداءات وجهت لها، الضوء على المناطق التي يحظر الطيران فوقها في العاصمة، من قبل السلطات الأمريكية.

وأعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية في بيان، قبل أيام، أنه "تم اعتراض طائرة خاصة من طراز ( 560 Cessna Citation) غير مستجيبة للاتصالات اللاسلكية فوق واشنطن، من قبل مقاتلات أمريكية انطلقت من قاعدة (أندروز) بولاية ميريلاند، وذلك لانتهاك الطائرة الخاصة قواعد الطيران المعمول بها في المنطقة".

وتحطمت الطائرة في منطقة صخرية بولاية فرجينيا، على مسافة 270 كيلومترًا من واشنطن، بحسب إدارة الطيران الفدرالية، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وقال سكان العاصمة واشنطن وضواحيها بأنهم "سمعوا صوتًا مدويًا هزّ النوافذ والجدران على بعد كيلومترات"، مثيرًا ذلك الحدث موجة تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا، بشأن المطاردة الجوية التي حصلت بأجواء واشنطن والطبيعة الخاصة لهذه المنطقة.