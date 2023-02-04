السعودية.. هكذا استقبلت الأم المكلومة بـ"حريق القريات" نبأ وجود وفيات من أسرتها

وتابع أنه "لاحقا، ألمح لها بوفاة زوجها وابنتها الكبرى، البالغة من العمر 15 سنة، إذ قال لها إنهما في غيبوبة وعلى التنفس الصناعي، لكن كان لدى الأم إحساس بوجود وفيات".

وأكد عواد أنه حين ألمح بوفاة زوجها وابنتها الكبرى، أجابته أنه "الأفضل أن يغسلوهما ويكفنوهما ويصلوا عليهما، إذا كانا قد توفيا"، حيث نقل عنها قولها: "لا إذا ماتوا غسلهم وكفنهم وخلهم يصلون عليهم وجزاك الله خير".

ولفت إلى أنهم لم يبلغوها إلى الآن بوفاة جميع أفراد عائلتها، لافتا إلى أن "وضع شقيقته الصحي جيد".