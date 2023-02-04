السعودية.. هكذا استقبلت الأم المكلومة بـ"حريق القريات" نبأ وجود وفيات من أسرتها
كشف شقيق الأم المكلومة في حادثة "حريق القريات" في المملكة العربية السعودية، التي راح ضحيتها أسرتها جميعا، ردة فعلها لدى معرفتها نبأ وفاة زوجها وابنتها الكبرى.
وقال شقيق الأم، عواد الشراري، في لقاء على "روتانا خليجية"، إنهم لم يبلغوها بوفاة زوجها وأبنائها الستة جميعا، لكنهم قالوا لها إنهم في المستشفى وفي العناية المركزة.
وتابع أنه "لاحقا، ألمح لها بوفاة زوجها وابنتها الكبرى، البالغة من العمر 15 سنة، إذ قال لها إنهما في غيبوبة وعلى التنفس الصناعي، لكن كان لدى الأم إحساس بوجود وفيات".
وأكد عواد أنه حين ألمح بوفاة زوجها وابنتها الكبرى، أجابته أنه "الأفضل أن يغسلوهما ويكفنوهما ويصلوا عليهما، إذا كانا قد توفيا"، حيث نقل عنها قولها: "لا إذا ماتوا غسلهم وكفنهم وخلهم يصلون عليهم وجزاك الله خير".
ولفت إلى أنهم لم يبلغوها إلى الآن بوفاة جميع أفراد عائلتها، لافتا إلى أن "وضع شقيقته الصحي جيد".
بدوره، قال هايل الشراري، شقيق الأب المتوفى عافت الشراري، إنه في يوم الحادثة، كان عائدا مع شقيقه عافت من حفل زواج شقيقهما الأصغر في الساعة الواحدة ليلا، ثم فوجئوا في الساعة الخامسة فجرا بمن يطرق الباب، ليجد أنه ابن عمه، يبلغه بوجود حريق في منزل شقيقه عافت.
وأضاف أنه حين توجه إلى منزل شقيقه وجد الدفاع المدني هناك، مبينا أن الدفاع المدني أبلغهم أن سبب الحريق "وميض كهربائي". وأشار إلى أنه تم تشييع شقيقه وأبنائه جميعا.
وكان حريق في محافظة القريات قد أتى على منزل عافت عبدالله الشراري، ما أسفر عن وفاته وأبنائه وبناته الستة.