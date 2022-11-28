بعد حرائق متتالية.. العراق يفرض غرامات باهظة على المنشآت المخالفة لشروط السلامة

وخلال الفترة الماضية، تصاعدت الحرائق في العاصمة بغداد، والمحافظات الأخرى، وهو ما أثار تساؤلات عن طبيعة الإجراءات المتخذة، وطرق الوقاية منها.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن، إن "المديرية ولغرض الحد من حوادث الحريق التي شهدت ارتفاعا كبيراً في الآونة الأخيرة، قررت رفع الغرامة المالية المفروضة على أصحاب المعامل، والمحال المخالفين لشروط السلامة العامة من 250 ألف دينار (نحو 171 دولارًا)، إلى 15 مليون دينار ( أكثر من 10 آلاف دولار) أو معاقبته بغلق المشروع لحين رفع المخالفة".

وأضاف عبدالرحمن في تصريح لصحيفة الصباح العراقية، أن "قيمة الغرامة السابقة لا تتناسب مع حجم المخالفة،، خاصة وأن أصحاب المشاريع يحققون أرباحاً مالية كبيرة وبالتالي فإنهم لا يهمهم دفع الغرامة المالية، الأمر الذي تسبب بارتفاع حوادث الحريق ".