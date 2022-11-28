بعد حرائق متتالية.. العراق يفرض غرامات باهظة على المنشآت المخالفة لشروط السلامة
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، فرض غرامات باهظة على المراكز التجارية، ومخازن السلع والبضائع، بهدف مكافحة الحرائق.
وخلال الفترة الماضية، تصاعدت الحرائق في العاصمة بغداد، والمحافظات الأخرى، وهو ما أثار تساؤلات عن طبيعة الإجراءات المتخذة، وطرق الوقاية منها.
وقال مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن، إن "المديرية ولغرض الحد من حوادث الحريق التي شهدت ارتفاعا كبيراً في الآونة الأخيرة، قررت رفع الغرامة المالية المفروضة على أصحاب المعامل، والمحال المخالفين لشروط السلامة العامة من 250 ألف دينار (نحو 171 دولارًا)، إلى 15 مليون دينار ( أكثر من 10 آلاف دولار) أو معاقبته بغلق المشروع لحين رفع المخالفة".
وأضاف عبدالرحمن في تصريح لصحيفة الصباح العراقية، أن "قيمة الغرامة السابقة لا تتناسب مع حجم المخالفة،، خاصة وأن أصحاب المشاريع يحققون أرباحاً مالية كبيرة وبالتالي فإنهم لا يهمهم دفع الغرامة المالية، الأمر الذي تسبب بارتفاع حوادث الحريق ".
وتابع المسؤول العراقي، أنه "بعد الزيادة السكانية واتساع أعداد المشاريع الصناعية والسكنية، قررت المديرية إنشاء 100 مركز جديد يضاف إلى المراكز المنتشرة في بغداد والمحافظات البالغ عددها 225 مركزا، فضلا عن زيادة الطاقات البشرية الشابة العاملة فيها، لكون العمل في هذا المجال يتطلب قدرات ولياقة عالية".
وشهدت بعض مدن العراق خلال الفترة الماضية، حوادث حريق، شملت عدة مشاريع تجارية، كان آخرها حريقان نشبا في مطار بغداد الدولي، في حوادث أثارت ضجة واسعة.
كما نشب حريق كبير مطلع الشهر الجاري، في مخازن تجارية بمنطقة الوزيرية وسط بغداد، مما أدى إلى إصابة أكثر من 30 شخصاً بينهم ضباط في فرق الدفاع المدني، فضلاً عن أربعة قتلى انتشلت الفرق المختصة جثثهم.
كذلك اندلع حريق هائل في محلات داخل مدينة ألعاب مائية في محافظة النجف جنوب بغداد، في الخامس من الشهر الجاري.
وتواجه فرق الدفاع المدني، صعوبة في إلزام الدوائر والمؤسسات بشروطها فيما يتعلق بتوفير أدوات السلامة، بسبب تفشي الفساد المالي والإداري، وعدم اكتراث المسؤولين بتلك القضية.
وكان محافظ النجف، السابق لؤي الياسري، قد واجه انتقادات واسعة، بسبب استثنائه المدينة المائية في النجف، من شروط السلامة، والسماح لها بممارسة أعمالها، على رغم تحذيرات سابقة صدرت من الدفاع المدني، بضرورة التزام مالكي المشروع بتلك الشروط.