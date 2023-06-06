إسرائيل.. سرقة كمية كبيرة من ذخائر الجيش في النقب

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، سرقة كمية كبيرة من الذخيرة داخل قاعدة "تسيئيليم" في النقب جنوبي البلاد.

وأضاف متحدث باسم الجيش أنه عقب الإبلاغ عن نواقص في عدد الذخائر والبنادق، صباح اليوم، فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا مشتركا، لتعلن بعدها عن عملية سرقة.

وتتكرر حوادث سرقات الذخيرة من قواعد الجيش الإسرائيلي، بين الحين والآخر؛ حيث شهد مطلع عام 2021، واحدة من أكبر السرقات في تاريخ الجيش الإسرائيلي.

آنذاك، سُرقت أكثر من 93 ألف رصاصة، من قاعدة التدريبات القومية للجيش الإسرائيلي قرب كيبوتس "تسيئيليم".

وأفادت معلومات حينها أنه تمت سرقة 93 ألف رصاصة من عيار 5.56 من المستودع المركزي في "مركز التدريبات القومي" تمت بمساعدة جهات داخل القاعدة العسكرية.

وتثير عمليات سرقة الذخائر قلقا أمنيا في إسرائيل؛ كونها تشكل مصدرا لتسلح فصائل فلسطينية في الضفة الغربية وكذلك منظمات إجرامية في المجتمع العربي، إلى جانب طرق التهريب للأسلحة والذخائر عبر الحدود مع مصر والأردن.