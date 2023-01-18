نجاة 3 نساء وطفل من الموت بأعجوبة بعد سقوط سيارة قربهم (فيديو وصور)

نجت ثلاث نساء برازيليات وطفل رضيع كان داخل عربة، من الموت بأعجوبة بعد أن سقطت سيارة دفع رباعي من مرآب للسيارات وتحطمت على بعد أقدام فقط منهم.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي السيارة وهي تخترق الجدار فجأة وتسقط مباشرة قرب المجموعة في بلدة "بالنيريو كامبوريو" الساحلية جنوب البرازيل.