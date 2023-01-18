نجاة 3 نساء وطفل من الموت بأعجوبة بعد سقوط سيارة قربهم (فيديو وصور)
نجت ثلاث نساء برازيليات وطفل رضيع كان داخل عربة، من الموت بأعجوبة بعد أن سقطت سيارة دفع رباعي من مرآب للسيارات وتحطمت على بعد أقدام فقط منهم.
وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي السيارة وهي تخترق الجدار فجأة وتسقط مباشرة قرب المجموعة في بلدة "بالنيريو كامبوريو" الساحلية جنوب البرازيل.
وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، يوم الثلاثاء، أن الحطام غطى المكان الذي كانت تقف فيه النساء، بينما شوهد السائق وهو يخرج من السيارة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المارة هرعوا لمساعدة النساء، فيما نقلت إحداهن ،تبلغ من العمر 23 عامًا، إلى المستشفى بطائرة إسعاف بعد أن أصيبت في رأسها، وبكسور في حوضها وصدرها، مضيفة أن المرأة لا تزال في حالة خطيرة بالمستشفى.
وأوضحت إدارة الإطفاء المحلية في بيان أن المرأتين الأخريين والرضيع لم يحتاجوا إلى رعاية طبية، مشيرة إلى أن السائق الذي تم نقله أيضًا إلى المستشفى قال إن السيارة تعرضت لـ "عطل ميكانيكي".
بدورها، ذكرت الشرطة العسكرية أنه سيتم القبض على السائق لمغادرته مكان الحادث دون مساعدة الضحايا، مضيفة أن السيارة مملوكة لعائلة من باراغواي تزور المنطقة، وأن السائق هو ابن مالك السيارة، والمسجل في تلك الدولة.
وقال رقيب الشرطة العسكرية دينيسيو فرانسيسكو روزا: "ادعى السائق أن السيارة تعرضت لعطل ميكانيكي وأنه نتيجة لذلك، انتهى به الأمر إلى فقدان السيطرة على المركبة واختراق الجدار في المرآب".
وأضاف روزا، أنه تم فحص السائق في المستشفى وتبين أنه احتسى الكحول تحت الحد القانوني، مشيرًا إلى أنه تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة أسبابه الحقيقية.