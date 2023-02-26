مقتل عشرات المهاجرين إثر تحطم قاربهم جنوب إيطاليا

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ووكالات أنباء أخرى اليوم الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا إثر تحطم قارب كان يقل مهاجرين قبالة الساحل الشرقي لمنطقة كالابريا.

وذكرت أنسا أنه تم العثور على نحو 27 جثة جرفتها الأمواج إلى شاطئ منتجع ستيكاتو دي كوترو بإقليم كروتوني، فيما تم رصد ثلاث جثث أخرى في المياه.