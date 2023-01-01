تسرب غاز من مدفأة يودي بحياة عائلة جزائرية

وتتكون العائلة من رجل وامرأتين وطفل، بحسب ما ذكره موقع صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وتوفي الضحايا إثر استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون، المتسرب من مدفأة منزل بحي العمارات الجديدة طريق خنشلة في بلدية شاشار.

وتسجل وفيات كثيرة بسبب المدافئ، لاسيما مدافئ الغاز، خلال فصل الشتاء.