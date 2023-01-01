تسرب غاز من مدفأة يودي بحياة عائلة جزائرية
أدى تسرب الغاز من مدفأة منزلية إلى وفاة عائلة كاملة مكونة من أربعة أشخاص، إثر اختناقهم، في بلدية شاشار بولاية خنشلة الجزائرية.
توفي الضحايا إثر استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون، المتسرب من مدفئة منزل بحي العمارات الجديدة طريق خنشلة في بلدية شاشار.
وقالت مصالح الحماية المدنية إن وحدات الحماية المدنية لولاية خنشلة تدخلت من أجل تحويل جثث أربعة أشخاص.
وتتكون العائلة من رجل وامرأتين وطفل، بحسب ما ذكره موقع صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وتوفي الضحايا إثر استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون، المتسرب من مدفأة منزل بحي العمارات الجديدة طريق خنشلة في بلدية شاشار.
وتسجل وفيات كثيرة بسبب المدافئ، لاسيما مدافئ الغاز، خلال فصل الشتاء.