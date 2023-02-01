سلطنة عمان.. فتح تحقيق بعد سقوط لعبة في "ليالي مسقط"
أصدرت بلدية مسقط في سلطنة عمان بيانا بعد تعرض لعبة في مهرجان "ليالي مسقط" للسقوط، ما أسفر عن 8 إصابات، سبعة منها لأطفال وواحدة لامرأة.
وأعربت عن أسفها للحادث، الذي أرجعت وقوعه إلى حدوث "خلل فني" في إحدى ألعاب المهرجان المقام بمركز عمان للمعارض والمؤتمرات.
وأعلنت البلدية في بيان لها أن التحقيقات جارية في الواقعة، مع تقييم الأضرار، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت أنه لا توجد إصابات بليغة بين الأطفال، مبينة أن الجهات الطبية قامت بمعاينة الإصابات، وتحويل 6 حالات للجهات الطبية، مشددة على عدم وجود أية إصابات بليغة.
وأوضحت بلدية مسقط أن جميع الحالات عادت لاحقا إلى منازلها بعد أن تلقت العلاج في المستشفيات.
وكان مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي قد وثق سقوط لعبة ملاهٍ أثناء التشغيل، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات.