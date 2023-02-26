العراق يحقق في مقتل شاب على يد جندي بالجيش

قتل جندي بالجيش العراقي، شابًّا في منطقة اليوسفية جنوبي بغداد بعد أن أطلق النار عليه، فيما أعلنت السلطات الرسمية اليوم الأحد فتح تحقيق بالأمر، خصوصًا وأن الحادثة أثارت غضبًا واسعًا في البلاد.

وقال مصدر أمني لـ"إرم نيوز"، إن "منتسبًا في الجيش العراقي، أوقف سيارة كان يقودها شاب، مع أسرته، منتصف ليلة أمس، ليُطلق النار عليه، ويرديه قتيلًا، دون معرفة الأسباب".

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن سبب هذا السلوك ما زال مجهولًا، فيما تعددت الروايات، فهناك من تحدث عن تناول المنتسب الحبوب المخدرة، فيما قال آخرون إنه ربما اشتبه في وجود تهديد إرهابي".

وأثار الحادث، غضبًا واسعًا، إذ أقدم الأهالي هناك، على إضرام النار في نقطة تفتيش تابعة للجيش للتعبير عن غضبهم وسط حالة من الهلع.