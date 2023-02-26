العراق يحقق في مقتل شاب على يد جندي بالجيش
قتل جندي بالجيش العراقي، شابًّا في منطقة اليوسفية جنوبي بغداد بعد أن أطلق النار عليه، فيما أعلنت السلطات الرسمية اليوم الأحد فتح تحقيق بالأمر، خصوصًا وأن الحادثة أثارت غضبًا واسعًا في البلاد.
وقال مصدر أمني لـ"إرم نيوز"، إن "منتسبًا في الجيش العراقي، أوقف سيارة كان يقودها شاب، مع أسرته، منتصف ليلة أمس، ليُطلق النار عليه، ويرديه قتيلًا، دون معرفة الأسباب".
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن سبب هذا السلوك ما زال مجهولًا، فيما تعددت الروايات، فهناك من تحدث عن تناول المنتسب الحبوب المخدرة، فيما قال آخرون إنه ربما اشتبه في وجود تهديد إرهابي".
وأثار الحادث، غضبًا واسعًا، إذ أقدم الأهالي هناك، على إضرام النار في نقطة تفتيش تابعة للجيش للتعبير عن غضبهم وسط حالة من الهلع.
بدورها، أعلنت خلية الإعلام الأمني، اعتقال الجندي المتهم بحادثة القتل، وفتح تحقيق في الأمر.
وقالت الخلية في بيان، إن "الأجهزة الأمنية المختصة أودعت أحد المراتب التوقيف وفتحت تحقيقًا عاجلًا على خلفية مقتل مواطن على يد هذا الجندي في منطقة اليوسفية ببغداد ليلة أمس، إذ تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
ومنذ فترة تتصاعد المطالبات الشعبية، بضرورة انسحاب القوات القتالية من داخل المدن، وإحلال الشرطة المحلية مكانها لضمان الاستقرار.