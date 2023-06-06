مأساة تصادم قطاري الهند مستمرة.. مناشدات للتعرف على عشرات الجثث المجهولة

تسبب حادث تصادم قطارين يوم الجمعة الماضي بكارثة كبيرة في الهند لا تزال أصداؤها مستمرة، إذ ناشدت السلطات السكان للمساعدة في التعرف على أكثر من 100 جثة بالمستشفيات والمشارح لا تزال مجهولة.

وأدى الحادث، الذي يُعدّ أسوأ حادث تصادم قطارات تشهده البلاد منذ أكثر من عقدين، لمقتل 275 شخصًا، وذلك عندما اصطدم قطار ركاب بقطار بضائع متوقف؛ ما أدى إلى خروجه عن مساره واصطدامه بقطار ركاب بالاتجاه المعاكس بالقرب من منطقة بالاسور الواقعة في ولاية أوديشا شرق البلاد.