مصرع 6 مهاجرين غرقًا جنوب شرق تركيا
لقي 6 مهاجرين مصرعهم جراء غرقهم، اليوم الجمعة، بسبب سقوط حافلتهم في قناة للري، جنوب شرق تركيا، حسبما أعلن مكتب الحاكم المحلي.
وأصيب 5 مهاجرين آخرين بجراح فيما تم إنقاذ 25 في الحادث الذي وقع على بعد 15 كلم شمال الحدود السورية.
ولم تتضح على الفور جنسيات المهاجرين.
وقال تقرير إخباري محلي، إن الحادث وقع عندما كان سائق الحافلة يحاول تفادي قوات الأمن المحلية التي كانت تبحث عن أشخاص يحاولون عبور الحدود بطريقة غير شرعية.
وتضم تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم، إذ تأوي أكثر من 5 ملايين شخص بموجب اتفاق تم التوصل إليه لوقف أزمة تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي في 2016.