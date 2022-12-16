مصرع 6 مهاجرين غرقًا جنوب شرق تركيا

لقي 6 مهاجرين مصرعهم جراء غرقهم، اليوم الجمعة، بسبب سقوط حافلتهم في قناة للري، جنوب شرق تركيا، حسبما أعلن مكتب الحاكم المحلي.

وأصيب 5 مهاجرين آخرين بجراح فيما تم إنقاذ 25 في الحادث الذي وقع على بعد 15 كلم شمال الحدود السورية.

ولم تتضح على الفور جنسيات المهاجرين.