السلطات التركية تفتح تحقيقا بوفاة زوجين عمانيين داخل شقتهما

وبدورها، كشفت صحيفة "الصحوة" العُمانية في تفاصيل عن الحادثة، أن التواصل مع الزوجين انقطع قبل وفاتهما بأيام، ثم وصل نبأ وفاتهما لأقربائهما، ولم يحدد سبب الوفاة إلى اللحظة.

ورجح مواطنون وفاة الزوجين بسبب تسرب غاز، وقال أحد المدونين العمانيين عبر حسابه في "تويتر"، إن الزوجين توفيا إثر سكتة قلبية تسبب بها تسرب غاز من الأنابيب في الشقة؛ ما انتهى بتسممهما ووفاتهما.