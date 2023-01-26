معلمة أمريكية أطلق تلميذها النار عليها.. تقاضي مدرستها بتهمة التقاعس

وقالت المحامية ديان توسكانو، إن "مسؤولي الإدارة في مدرسة ريتشنيك الابتدائية في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا، أُبلغوا 3 مرات في السادس من كانون الثاني/ يناير من جانب موكلتها أبيغيل زويرنر ومعلمين آخرين بأن الصبي قد يكون بحوزته سلاح وكان يهدد آخرين.

وصباح ذلك اليوم، قالت زويرنر (25 عاما) لإدارة المدرسة، إن "الصبي الذي لم يُكشف عن اسمه، كان قد هدد طفلا آخر بضربه، لكن إدارة المدرسة لم تكترث للأمر".

وبعد ساعة، جاءت معلمة أخرى وقالت للإدارة: إن "الصبي أحضر على ما يبدو مسدسا إلى المدرسة لكنها لم تره في حقيبته وقد يكون يحتفظ به في جيبه".

ثم جاءت معلمة ثالثة وقالت: إن "تلميذا آخر قال باكيا إنه شاهد السلاح وهُدد به".

ومع ذلك لم تتخذ الإدارة أي إجراء ولم يُسمح لموظف في المدرسة بتفتيش الصبي.

وقال أحد أعضاء الإدارة، إن "الصبي جيوبه صغيرة، وإن المسألة يمكن أن تؤجل حتى نهاية اليوم الدراسي".

وقالت المحامية توسكانو: "بعد ساعة تقريبا، هز العنف مدرسة ريتشنيك الابتدائية. أُطلق النار على آبي زويرنر أمام أولئك الأطفال المرعوبين".

وأضافت: "كان من الممكن منع حدوث هذه المأساة لو قام مسؤولو الإدارة المكلفون بالسلامة في المدرسة بواجبهم، واتخذوا الإجراء اللازم عندما أُبلغوا بالخطر الوشيك".

وأصيبت زويرنر في الصدر وهي تتعافى في المنزل لكنها تحتاج لجراحات أخرى.