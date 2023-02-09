الجزائر تعلن تسجيل حالتي وفاة بزلزال تركيا

وفي وقت سابق، دعت الخارجية الجزائرية مواطنيها في المناطق المتأثرة بالزلزال إلى "مراعاة تعليمات السلامة والحذر الصادرة عن السلطات المحلية"، كما حضتهم على البقاء في تواصل دائم مع أجهزة السفارة في كل من أنقرة ودمشق.

ودفعت السلطات الجزائرية بفرق من الدفاع المدني إلى البلدين من أجل المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، حيث هبطت في مطاري غازي عنتاب التركي وحلب السوري 3 طائرات محملة بـ 210 أطنان من المساعدات، وفق تقارير إخبارية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 17100 قتيل، الخميس، فيما تتلاشى آمال العثور على ناجين تحت الأنقاض.

وأعلن مسؤولون ومسعفون أن 14014 شخصًا قضوا في تركيا و3162 في سوريا، جراء الزلزال العنيف الذي ضربهما الإثنين، وبلغت شدته 7,8 درجة، لترتفع الحصيلة المؤكدة إلى 17176 قتيلا.