في السودان.. سقوط مصعد بمريض وهو بطريقه لإجراء عملية قلب مفتوح

تداول نشطاء سودانيون على نحو واسع الجمعة، مقطع فيديو للحظة سقوط مصعد بأحد المرضى بينما كان يتم نقله لإجراء عملية قلب مفتوح بأحد المستشفيات الحكومية بالخرطوم.

وبحسب المقطع المتداول الذي لم يتسن لـ"إرم نيوز" التأكد من مدى دقته، فإن المريض كان بطريقة لإجراء عملية قلب مفتوح، وهذا ما يؤكده أحد الأشخاص في المقطع، حيث كان يصرخ بصوت عال ولم يستطع أي من المتواجدين في المستشفى إسكاته.

وهرع عدد من الأشخاص نحو المصعد، بينما ظهر المريض مستلقيا على نقالة ويبدو بأن قدميه كانتا عالقتين، في الوقت الذي يحاول فيه أحدهم تحريره من المأزق.