لبنان.. ثمانينية تقتحم مصرفا في بيروت وتحصل على نصف وديعتها
اقتحمت سيدة ثمانينية فرعا لبنك في منطقة سليم سلام في العاصمة اللبنانية بيروت، لاستعادة مدخراتها، حيث حصلت على نصف قيمة وديعتها.
ووفقا لموقع "صوت بيروت"، فإن السيدة البالغة من العمر 87 عاما، اقتحمت فرعا لبنك "عودة" في بيروت، بهدف الحصول على وديعتها البالغة 20 ألف دولار.
ونقل الموقع عن نجل السيدة قوله، إن "العائلة لديها عدة حسابات، لكنها تطالب باسترداد وديعة الوالدة فقط".
وعقب مفاوضات بين السيدة وإدارة البنك، وافقت الأخيرة على صرف مبلغ 10 آلاف دولار للثمانينية.
وتزايدت في الآونة الأخيرة، حالات اقتحام البنوك في لبنان، من قبل مودعين يطالبون باسترداد أموالهم.
ويعيش لبنان، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.