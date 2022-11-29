لبنان.. ثمانينية تقتحم مصرفا في بيروت وتحصل على نصف وديعتها

اقتحمت سيدة ثمانينية فرعا لبنك في منطقة سليم سلام في العاصمة اللبنانية بيروت، لاستعادة مدخراتها، حيث حصلت على نصف قيمة وديعتها.

ووفقا لموقع "صوت بيروت"، فإن السيدة البالغة من العمر 87 عاما، اقتحمت فرعا لبنك "عودة" في بيروت، بهدف الحصول على وديعتها البالغة 20 ألف دولار.

ونقل الموقع عن نجل السيدة قوله، إن "العائلة لديها عدة حسابات، لكنها تطالب باسترداد وديعة الوالدة فقط".