الكويت.. مصرع راعي إبل جراء صعقة كهربائية

لقي راعي إبل سوداني في العقد الرابع من العمر، مصرعه جراء صعقة كهربائية في منطقة كبد في محافظة الجهراء في الكويت.

وحسب صحيفة "الراي" المحلية، تعرّض الراعي لصعقة كهربائية بسبب تدلي أسلاك الكهرباء من أحد الأبراج الكهربائية في المنطقة المحمية التابعة لمركز الأبحاث العلمية، وقد عثر على جثة الراعي بعد تلقي وزارة الداخلية بلاغا بالعثور على جثة منتفخة بجانب أحد أبراج الكهرباء في المنطقة.

وجاء في الصحيفة، أن رجال الأمن انتقلوا إلى موقع الجثة إضافة إلى عناصر الطوارئ الطبية والأدلة الجنائية للتحقّق والوقوف على أسباب الوفاة.