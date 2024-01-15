وفاة طالب سقط من سطح مدرسته في السعودية

وقال مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحادثة وقعت في مدرسة نوفل بن الحارث في حي السبهاني جنوبي العاصمة المقدسة.

ولم يتضح بعد كيف وصل الطالب إلى سطح المدرسة الذي عادة ما يكون الباب المفضي إليه مقفلاً أمام الطلاب، كما لم يتضح إن كان سقوطه طبيعياً أم غير ذلك.