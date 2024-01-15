وفاة طالب سقط من سطح مدرسته في السعودية
توفي طالب في المرحلة المتوسطة بمدرسة حي السبهاني في مكة المكرمة؛ بعدما سقط من سطح المدرسة بشكل ما زال غامضاً.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن أسباب الحادث ما زالت غير واضحة، فيما بدأت الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة الملابسات.
وجاء في صحيفة "سبق" المحلية، أن "الجهات الأمنية والإسعافية تلقت بلاغًا عن سقوط طالب كان قد اعتلى سطح المدرسة وسقط أرضًا، وعند وصول الفرق الإسعافية اتضحت وفاته متأثرًا بجروحه جراء سقوطه".
وقال مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحادثة وقعت في مدرسة نوفل بن الحارث في حي السبهاني جنوبي العاصمة المقدسة.
ولم يتضح بعد كيف وصل الطالب إلى سطح المدرسة الذي عادة ما يكون الباب المفضي إليه مقفلاً أمام الطلاب، كما لم يتضح إن كان سقوطه طبيعياً أم غير ذلك.