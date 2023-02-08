ارتفاع حصيلة زلزال سوريا وتركيا.. وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين

تواصلت عمليات البحث عن ناجين، الثلاثاء، غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 7300 شخص في تركيا وسوريا وفق أحدث حصيلة، وشرد أعدادًا لا تُحصى في ظلّ البرد القارس، في حين يسابق عناصر الإنقاذ الزمن لإخراج العالقين تحت الأنقاض.

من جانبها، قدَّرت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر إلى 23 مليونًا.

وسبق أن حذّرت منظمة الصحة من أن عدد الضحايا قد يتضاعف.