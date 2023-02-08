ارتفاع حصيلة زلزال سوريا وتركيا.. وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين
تواصلت عمليات البحث عن ناجين، الثلاثاء، غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 7300 شخص في تركيا وسوريا وفق أحدث حصيلة، وشرد أعدادًا لا تُحصى في ظلّ البرد القارس، في حين يسابق عناصر الإنقاذ الزمن لإخراج العالقين تحت الأنقاض.
من جانبها، قدَّرت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر إلى 23 مليونًا.
وسبق أن حذّرت منظمة الصحة من أن عدد الضحايا قد يتضاعف.
وقال مسؤولون ومسعفون إن 5434 شخصًا قُتلوا في تركيا و1872 في سوريا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7306 قتلى، فيما تخشى منظمة الصحة العالمية من أن تصل الحصيلة إلى 20 ألف قتيل.
وأعلن عن إصابة أكثر من 20 ألف شخص بجراح.
ووقع الزلزال الأول الذي بلغت قوّته 7,8 درجات، الإثنين، عند الساعة 4,17 (01,17 ت غ)، وشعر به سكان لبنان، وقبرص، وشمال العراق.
وأعقبت ذلك 185 هزة ارتدادية على الأقلّ بلغت شدّة إحداها 7,5 درجات، ظهر الإثنين، وأخرى بقوة 5,5 درجة فجر الثلاثاء.
وتسببت الهزات الارتدادية بمزيد من الخوف والمعاناة في منطقة حدودية تشهد نزاعًا مع إحراق الناس في الشوارع لقطع الحطام سعيًا للتدفئة مع بدء وصول المساعدات الدولية.
لكن تروى أيضًا بعض قصص النجاة غير العادية، بما في ذلك ولادة طفلة تحت الأنقاض في سوريا.
ويعرقل سوء الأحوال الجوية مهمّة فرق الإنقاذ، ويزيد من معاناة الناجين الذين يعانون البرد تحت الخيام التي نصبت، وحول مواقد النيران التي أقيمت في المناطق المنكوبة، ويصعب الوصول إلى منطقة كهرمان مرعش المنكوبة في جنوب شرق تركيا بسبب الثلوج.
وفي سوريا، أمضى مئات السوريين الخائفين من حدوث هزات أخرى، الليل في الشوارع والحدائق.
ورجّحت منظمة الخوذ البيضاء أن ترتفع حصيلة القتلى لوجود "مئات العائلات تحت الأنقاض".
أُحصي ربع عدد ضحايا الزلزال في سوريا بمحافظة حلب، وفق ما أفادت وسائل إعلام حكومية، وتضررت المدينة بشكل كبير، مع تسجيل انهيار نحو 50 مبنى وتضرر مواقع تاريخية بما في ذلك قلعة حلب.
في صوران (شمال)، يجثو محمود بريمو أمام كومة أنقاض، هو كلّ ما تبقى من منزله، ويقول الرجل واضعًا كوفية على رأسه: "خسرنا كل شي في صوران... 10 سنوات (من الحرب) لم تؤثر علينا، لكن هذه الدقيقة ونصف الدقيقة أثرت علينا كثيرًا، دُمّرنا بالكامل".
أين أمّي؟
ينهمك عمال الإغاثة والسكان في جانبَي الحدود في العمل لمحاولة إنقاذ الناجين، في بلدة جنديرس شمال سوريا، انُتشلَت رضيعة وُلدت بأعجوبة تحت الركام، وبقيت متصلة عبر حبل السرة بوالدتها التي قتلت بعدما دمر الزلزال منزل العائلة.
في هاتاي جنوب تركيا عند الحدود مع سوريا، أنقذت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بعد أكثر من 20 ساعة على الزلزال على ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس" كان حاضرًا في المكان، وقالت لمسعف كان يحملها: "أين أمّي؟".
وعُثر على اللاعب الدولي الغاني السابق "كريستيان أتسو"، البالغ من العمر31 عامًا، والذي انتقل مؤخرًا من الرائد السعودي إلى هاتاي سبور التركي، على قيد الحياة وسط الأنقاض في هاتاي، حسبما قالت سفيرة غانا لدى تركيا.
وتوافدت طلائع فرق المسعفين، الثلاثاء، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن حال الطوارئ لمدة 3 أشهر في المحافظات العشر المتأثرة بالزلزال، أن 45 دولة عرضت المساعدة.
من لا يخاف؟
أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن نقل المساعدات من تركيا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سوريا من خلال نقطة العبور الوحيدة المسموحة تأثرت جراء الزلزال، وصرَّح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركي خلال مؤتمر صحافي في جنيف أن "العملية عبر الحدود نفسها تأثرت".
وفي نيويورك، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن معبر باب الهوى نفسه لم يتضرر، وصرح ستيفان دوجاريك للصحفيين: "نواصل استخدام معبر باب الهوى لأن منصة إعادة الشحن في الواقع سليمة".
ودعا الهلال الأحمر السوري، الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، إلى رفع العقوبات المفروضة على دمشق، وطلب مساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو اس ايد).
وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد أعرب عن استعداد حكومة بلاده "تقديم كل التسهيلات المطلوبة للمنظمات الأممية في سبيل تقديم المساعدات الإنسانية".
في شانلي أورفا التركية، حولت السلطات قاعات رياضة ومدارس ومساجد إلى مراكز لإيواء الناجين. لكن، خشية من وقوع هزات جديدة فضَّل الكثير من السكان تمضية الليل في العراء.
وقال مصطفى كويونجو، البالغ 55 عامًا وقد جلس في سيارة العائلة مع زوجته وأطفالهما الخمسة: "من لا يخاف؟ الجميع خائفون!".
هذا أسوأ زلزال يضرب المنطقة منذ ذلك الذي حصل، في 17 آب/أغسطس 1999، وبلغت قوته 7,4 درجات وتسبب بمقتل 17 ألف شخص في تركيا بينهم 1000 في إسطنبول.
ووقع آخر زلزال بلغت قوته 7,8 درجات على مقياس ريختر، في العام 1939، وتسبب بمقتل 33 ألف شخص في مقاطعة إرزينجان الشرقية.