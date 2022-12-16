عشرة قتلى في حريق قرب مدينة ليون الفرنسية
نشب الحريق في بناية سكنية مؤلفة من سبعة طوابق.. وهرع نحو 170 إطفائيًا إلى موقع الحادث.
قُتل عشرة أشخاص، من بينهم خمسة أطفال، في حصيلة أولية، بعد أن اندلع حريق في الصباح ببناية سكنية في فون فلان قرب مدينة ليون، وفق الحكومة المحلية في المنطقة الفرنسية، اليوم الجمعة.
وذكرت السلطات المحلية لمنطقة ليون ورون أن سبب الحريق لم يعرف بعد، وأن نحو 170 إطفائيًا في موقع الحادث.
ونشب الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في بناية سكنية مؤلفة من سبعة طوابق.
وأشارت السلطات المحلية إلى أن طوقًا أمنيًا فرض حول موقع الحريق.