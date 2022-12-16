عشرة قتلى في حريق قرب مدينة ليون الفرنسية

قُتل عشرة أشخاص، من بينهم خمسة أطفال، في حصيلة أولية، بعد أن اندلع حريق في الصباح ببناية سكنية في فون فلان قرب مدينة ليون، وفق الحكومة المحلية في المنطقة الفرنسية، اليوم الجمعة.

وذكرت السلطات المحلية لمنطقة ليون ورون أن سبب الحريق لم يعرف بعد، وأن نحو 170 إطفائيًا في موقع الحادث.

ونشب الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في بناية سكنية مؤلفة من سبعة طوابق.