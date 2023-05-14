الأردن.. وفاة و 13 إصابة إثر تصادم شاحنة مع 7 مركبات في زفة عريس (فيديو)
داهمت شاحنة 7 مركبات في مدينة العقبة الساحلية، جنوب الأردن، ما أسفر عن وفاة شخص، وإصابة 13 آخرين بكسور وجراح ورضوض مختلفة، وفق وسائل إعلام محلية.
وقال موقع "صوت عمَّان" المحلي، إن الشاحنة داهمت السيارات خلال مشاركتها في زفة عريس مساء اليوم الأحد.
وأظهر مقطع فيديو لحظة وقوع الحادث، حيث بدت الشاحنة وهي مصطدمة بعدد من السيارات وسط أصوات تطلب المساعدة، ودهشة المتواجدين في المكان.
وتعاملت الفرق المتخصصة والعاملة في مديريتي دفاع مدني وشرطة العقبة، مساء اليوم الأحد، مع الحادث الذي وقع داخل نفق المنطقة التاسعة في محافظة العقبة.
وعملت فرق الإسعاف المتخصصة على إخلاء حالة الوفاة، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.
وفتحت أجهزة الأمن الأردنية المختصة تحقيقًا بالحادث.