الأردن.. وفاة و 13 إصابة إثر تصادم شاحنة مع 7 مركبات في زفة عريس (فيديو)

داهمت شاحنة 7 مركبات في مدينة العقبة الساحلية، جنوب الأردن، ما أسفر عن وفاة شخص، وإصابة 13 آخرين بكسور وجراح ورضوض مختلفة، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال موقع "صوت عمَّان" المحلي، إن الشاحنة داهمت السيارات خلال مشاركتها في زفة عريس مساء اليوم الأحد.