الإمارات تقدم 100 مليون دولار لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا

أمر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأحد.

وقالت الوكالة الرسمية، إن مبادرة الشيخ محمد بن زايد تشمل "تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري الشقيق، إضافة إلى 50 مليون دولار إلى الشعب التركي الصديق".

وأضافت أن هذه المبادرة تجسد الجهود الإنسانية التي تضطلع بها دولة الإمارات على الساحة الدولية، ونهجها في مد يد العون والمساعدة إلى المجتمعات الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف.