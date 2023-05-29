4 قتلى بغرق مركب سياحي في بحيرة "ماجوري" الإيطالية

وقال الناطق باسم عناصر الإطفاء لوكا كاري لوكالة "فرانس برس": "عُثر على جثث أربعة أشخاص".

وتحدث رئيس منطقة "لومبارديا" أتيليو فونتانا، مساء الأحد، عن "حادث خطير جدًّا نجم عن زوبعة".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن نحو 20 ناجيًا من الركاب انتشلتهم قوارب أخرى أو تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ.

وأشارت أيضًا إلى أن القارب الذي انقلب كان يقلّ سياحًا إيطاليين وأجانب وغرق بسرعة وأغرق معه أحد الضحايا.

وأظهر مقطع فيديو صوَّره عناصر الإطفاء مروحية بحث تحلق فوق مياه هائجة تطفو عليها كراس وأنقاض.

وبحيرة ماجوري الواقعة في جنوب جبال الألب، هي ثاني أكبر بحيرة في إيطاليا وتعد وجهة سياحية شهيرة.