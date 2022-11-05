مصر.. انتحار آسيوية بعد رفض زوجها سفرها إلى أهلها

أقدمت سيدة تحمل جنسية آسيوية على الانتحار شنقا داخل محل سكنها في العاصمة المصرية القاهرة؛ بسبب رفض زوجها سفرها إلى أسرتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغاً من أحد الأشخاص يُفيد بالعثور، لدى عودته من العمل، على زوجته، التي تحمل جنسية إحدى دول جنوب آسيا، جثة داخل مسكن الزوجية في مدينة بالقاهرة الجديدة.

وتبين من خلال تحريات رجال الأمن أن السيدة انتحرت بشنق نفسها بـ"حزام جلد" ربطته حول رقبتها، وأكدت التحريات عدم وجود إصابات ظاهرية بجسم المتوفاة إلا الرقبة، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتوصلت تحقيقات النيابة المصرية إلى أن السيدة كانت تمر بحالة نفسية سيئة؛ لأنها تعيش بعيداً عن أسرتها، وأن السبب وراء انتحارها هو رفض زوجها (من نفس جنسيتها) سفرها إلى أهلها.