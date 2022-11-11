وكالة: العثور على جثث 5 أفغان بها آثار طعن في أنقرة

ذكرت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء ووسائل إعلام أخرى اليوم الخميس، أن الشرطة التركية عثرت على جثث خمسة أفغان بها آثار طعن في منزل في أنقرة.

وقال مكتب محافظ أنقرة على تويتر، إن التحقيق جار في وفاة خمسة أجانب، دون تحديد سبب وفاتهم حتى الآن.

ولم ترد وزارة الداخلية على الفور على رسالة من رويترز بالبريد الإلكتروني لطلب تفاصيل.

وذكرت محطة (إن.تي.في) التلفزيونية أن أقارب الضحايا أبلغوا الشرطة، وأن فرقا طبية فحصت الجثث لاحقا في منزل في حي ألتنداغ بالعاصمة.