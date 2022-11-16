العراق.. العثور على مواطن كويتي فاقدا للوعي في بادية السماوة

عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، على مواطن كويتي الجنسية، في بادية السماوة بمحافظة المثنى، وهو فاقد للوعي.

وفي التفاصيل، أفادت وسائل إعلام عراقية بأن "قوة أمنية عثرت على المواطن الكويتي قرب الحدود الإدارية لمحافظة ذي قار، حيث كان يقود مركبته في تلك المنطقة، لكنه تعرض إلى ضربة في الرأس تسببت له بنزيف حاد وفقدان للوعي".

وبحسب تلك الوسائل، فإن "القوة الأمنية نقلت المواطن الكويتي إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تدخلت سفارة بلاده للاطمئنان على صحته". ولم تتضح بعد ملابسات الحادثة.

ويزور العراق سنوياً عشرات المواطنين الكويتيين بهدف الصيد في بادية السماوة بمحافظة المثنى، التي تنتشر فيها أصناف مختلفة من الطيور والحيوانات البرية.