العراق.. مصرع 3 أشخاص حرقاً وإصابة 8 آخرين في حادث سير مروّع

أدى حادث سير مروع مساء الأحد، إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين نتيجة تصادم عدة سيارات على الطريق الدولي السريع الرابط ما بين محافظتي البصرة وميسان، جنوب العراق.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "حادث سير وقع على الطريق الدولي السريع الرابط ما بين محافظتي البصرة وميسان بين سيارتين، ما أدى إلى احتراق إحداهما، بينما اصطدمت بهما سيارة ثالثة لاحقا".