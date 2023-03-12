العراق.. مصرع 3 أشخاص حرقاً وإصابة 8 آخرين في حادث سير مروّع
أدى حادث سير مروع مساء الأحد، إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين نتيجة تصادم عدة سيارات على الطريق الدولي السريع الرابط ما بين محافظتي البصرة وميسان، جنوب العراق.
وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "حادث سير وقع على الطريق الدولي السريع الرابط ما بين محافظتي البصرة وميسان بين سيارتين، ما أدى إلى احتراق إحداهما، بينما اصطدمت بهما سيارة ثالثة لاحقا".
وبينت المصادر أن "حادث السير أسفر عن مصرع 3 أشخاص حرقا وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة، تم نقلهم على إثرها إلى المستشفى بعد إنقاذهم من قبل فرق الدفاع المدني والإسعاف".
وأقرّت وزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق بتفاقم مشكلة الحوادث المرورية المميتة، التي تسجل شهريا معدلات قياسية في البلاد، نتيجة جملة من العوامل أبرزها تهالك الطرق وسوء التنظيم.
مؤكدة أنّ عدد ضحايا الحوادث المرورية في البلاد فاق عدد الضحايا الذين يسقطون جراء العمليات الإرهابية.