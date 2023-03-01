رئيس الوزراء اليوناني: حادث تصادم القطارين نجم عن "خطأ بشري مأساوي"

رجّح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، أن يكون "خطأ بشري مأساوي" تسبب بالاصطدام الذي وقع بين قطارين وأسفر عن مقتل 38 شخصاً على الأقل، في أسوأ كوارث القطارات في البلاد.

وتحطّمت عربتان واندلعت النيران بعربة ثالثة لدى اصطدام قطار للركاب كان يقل 342 راكباً وطاقماً مؤلفاً من عشرة أفراد، خلال رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد، بقطار شحن يقوم بالرحلة نفسها بالاتجاه المعاكس.

وكان جهاز الإطفاء قد أعلن أن حصيلة قتلى الاصطدام ارتفعت إلى 38، مشيراً إلى تلقي 57 مصاباً العلاج في المستشفيات، ستة من هؤلاء في العناية المشددة، علماً أن كثراً لا يزالون في عداد المفقودين.

وجاء في كلمة متلفزة لرئيس الوزراء الساعي لولاية جديدة في الانتخابات المقررة هذا العام: "كل شيء يشير إلى أن خطأ بشرياً مأساوياً كان المسبب الرئيسي" للكارثة.

وقال ميتسوتاكيس إن "حادث القطار الرهيب غير مسبوق" في اليونان، وسيتم التحقيق "بالكامل" في ملابساته.