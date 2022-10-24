إصابة عدد من الأشخاص إثر انحراف طائرة كورية عن المدرج في الفلبين

أصيب عدد من الأشخاص، بإصابات طفيفة، كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية الجنوبية، وذلك إثر خروج الطائرة عن المدرج لدى هبوطها في مطار "سيبو" الدولي في الفلبين.

وعلى إثر الحادثة، أغلقت الفلبين ثاني أكثر المطارات ازدحامًا في البلاد، حسب ما أعلن مسؤولون اليوم الإثنين.

وأجلي ركاب وطاقم الطائرة التي كانت تقوم برحلة من "إنشيون" بكوريا الجنوبية، والبالغ عددهم 173، من الطائرة -وهي من طراز إيرباص إيه 330- عقب خروجها عن المدرج يوم الأحد، على ما أكدت هيئة الطيران المدني في الفلبين في تقرير.