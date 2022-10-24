إصابة عدد من الأشخاص إثر انحراف طائرة كورية عن المدرج في الفلبين
أصيب عدد من الأشخاص، بإصابات طفيفة، كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية الجنوبية، وذلك إثر خروج الطائرة عن المدرج لدى هبوطها في مطار "سيبو" الدولي في الفلبين.
وعلى إثر الحادثة، أغلقت الفلبين ثاني أكثر المطارات ازدحامًا في البلاد، حسب ما أعلن مسؤولون اليوم الإثنين.
وأجلي ركاب وطاقم الطائرة التي كانت تقوم برحلة من "إنشيون" بكوريا الجنوبية، والبالغ عددهم 173، من الطائرة -وهي من طراز إيرباص إيه 330- عقب خروجها عن المدرج يوم الأحد، على ما أكدت هيئة الطيران المدني في الفلبين في تقرير.
وتلقى عدد من الأشخاص ،الذين أصيبوا بجروح طفيفة، إسعافات في عيادة المطار.
وأكد مساعد المدير العام بالمطار غلين نابولي، أن المطار سيغلق حتى منتصف الليل، وستعمل السلطات على استئناف الرحلات خلال اليوم.
وقال في مؤتمر صحافي "نأمل أن نتمكن من سحب الطائرة بحلول الغد".
وبدأ تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
وقدم رئيس الخطوط الكورية وو كيي-هونغ، اعتذاره إزاء الحادثة ووعد بإجراء "تحقيق معمق" من جانب السلطات الفلبينية والكورية الجنوبية.
وقال وو كيي-هونغ، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للشركة "نعطي الأولوية دائمًا للسلامة في جميع عملياتنا ونأسف حقًّا للضغط والإزعاج لركابنا".
وفي 2018 ، انزلقت طائرة تابعة لشركة طيران شيامن عن المدرج في مطار بمانيلا؛ ما أدى إلى إلغاء أكثر من مئة رحلة حتى تم سحب الطائرة الصينية من الأوحال بعد أكثر من 24 ساعة.