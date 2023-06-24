فقدان 37 مهاجرًا إثر غرق قارب بين تونس وإيطاليا

قالت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة نقلًا عن 4 ناجين، إن 37 مهاجرًا بينهم نساء وطفل، لا يزالون في عداد المفقودين إثر غرق قاربهم بين تونس وجزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وأضافت المنظمة أن الناجين، وجميعهم من أفريقيا جنوب الصحراء، وصلوا إلى لامبيدوزا، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بعد أن أنقذهم قارب آخر.

وقال الناجون للمنظمة إنهم غادروا ميناء صفاقس التونسي متجهين إلى إيطاليا وكان على متن القارب 46 شخصًا.

وأضافوا أن قاربهم انقلب بفعل الرياح القوية.