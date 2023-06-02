مصرع 6 إثر اصطدام قطار بـ"توك توك" في شمال مصر

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني في مديرية أمن البحيرة، وآخر طبي في هيئة الإسعاف المصرية، الجمعة، قولهما إن 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال، لقوا حتفهم إثر اصطدام قطار بضائع بمركبة صغيرة بثلاث عجلات (توك توك)، شمال مصر.

وأضاف المصدران أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة شخصين جرى نقلهما إلى مستشفى البحيرة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضح المصدران أن الحادث وقع لدى عبور التوك توك من "مزلقان أبو المطامير" في محافظة البحيرة في التوقيت الخطأ، مما أدى إلى اصطدامه بالقطار الذي كان متجهاً إلى الإسكندرية.