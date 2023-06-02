على خلفية هدم مساجد.. مواجهات بين شبان مسلمين والشرطة الإثيوبية

اندلعت مواجهات بعد صلاة الجمعة قرب أكبر مسجد في أديس أبابا بين الشرطة ومصلين من الشبان الغاضبين من هدم المساجد في إطار مشروع حضري، حسب وكالة فرانس برس.

وكانت تظاهرة مماثلة الأسبوع الماضي قد انتهت بمقتل شخصين بعد صدامات في محيط مسجد أنوار، حسب الشرطة التي أعلنت أيضا إصابة 56 شخصا واعتقال 114.

والجمعة، قالت الوكالة إن شرطة مكافحة الشغب انتشرت بالقرب من المسجد، كما انتشر عناصر أمن من الحرس الجمهوري وهي وحدة نخبة مسؤولة عن حماية المؤسسات وشخصيات الحكومة.