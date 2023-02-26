"نهاية العالم".. مسؤول أممي يتحدث عن مشاهد "مروعة" في مناطق الزلزال بتركيا

وهزت زلازل قوية، بدأت في السادس من فبراير/ شباط، تركيا وسوريا المجاورة مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وفقا لأحدث الأرقام الصادرة أمس الجمعة.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي بعد زيارة مدينة أنطاكية في إقليم هاتاي التركي "هناك طريقة واحدة فقط لوصف ما رأيته اليوم: نهاية العالم".

وأضاف "سويت أحياء بالكامل بالأرض ودُمرت منازل وأُغلقت مدارس ومتاجر وُفقدت أرواح. حجم الدمار هنا غير معقول فعلا".