مصرع شخصين بحريق منطاد في المكسيك (فيديو)

وأضافت الحكومة أن "المنطاد سقط في حقل تابع لبلدية تيوتيهواكان في وسط البلاد"، دون تحديد العدد الإجمالي للركاب، فيما أظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام المنطاد المشتعل في السماء.

ويعرض منظمو الرحلات السياحية على السياح، أخذهم في رحلة بمنطاد فوق موقع تيوتيهواكان، بنحو 150 دولارا، وفق موقع قناة الحرة الأمريكية.