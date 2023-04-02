مصرع شخصين بحريق منطاد في المكسيك (فيديو)
لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث بجروح في المكسيك، جراء اشتعال النيران في منطاد بالقرب من موقع تيوتيهواكان الأثري.
ونقلت وسائل إعلام عن حكومة ولاية مكسيكو قولها، في بيان، إن "ركاب المنطاد قفزوا منه، فيما توفيت سيدة تبلغ من العمر 39 عامًا ورجل يبلغ من العمر 50 عاما، وأصيب قاصر بحروق في الوجه من الدرجة الأولى والثانية وكسر في عظم الفخذ الأيمن".
وأضافت الحكومة أن "المنطاد سقط في حقل تابع لبلدية تيوتيهواكان في وسط البلاد"، دون تحديد العدد الإجمالي للركاب، فيما أظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام المنطاد المشتعل في السماء.
ويعرض منظمو الرحلات السياحية على السياح، أخذهم في رحلة بمنطاد فوق موقع تيوتيهواكان، بنحو 150 دولارا، وفق موقع قناة الحرة الأمريكية.