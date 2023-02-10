مقطع فيديو يظهر هول مأساة زلزال مدينة هاتاي التركية
أظهر مقطع فيديو هول مأساة الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة هاتاي التركية، حيث ركام العمارات وسيارات الإسعاف وعمليات الإنقاذ المتواصلة منذ أيام.
ونشرت وكالة أنباء الأناضول، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يتضمن لقطات جوية لمدينة هاتاي، بعد الزلزال.
وعلقت الوكالة الرسمية على المقطع عبر حسابها على "تويتر" بالقول: "#الزلزال في #تركيا ... كارثة القرن من #هطاي".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال للصحفيين أمس الخميس، إن عدد قتلى الزلازل المدمرة في تركيا ارتفع إلى 14014 قتيلًا، إلى جانب أكثر من 63 ألف مصاب، وفق وكالة "فرانس برس".
وأدلى أردوغان بالتصريحات خلال زيارة لإقليم غازي عنتاب، وهو من الأقاليم المتضررة من الكارثة.
وذكر أردوغان أن الزلزال دمر أكثر من 6400 مبنى، وأن تركيا تهدف إلى إنشاء مبان جديدة من ثلاثة وأربعة طوابق في المنطقة في غضون عام واحد.