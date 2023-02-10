مقطع فيديو يظهر هول مأساة زلزال مدينة هاتاي التركية

وعلقت الوكالة الرسمية على المقطع عبر حسابها على "تويتر" بالقول: "#الزلزال في #تركيا ... كارثة القرن من #هطاي".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال للصحفيين أمس الخميس، إن عدد قتلى الزلازل المدمرة في تركيا ارتفع إلى 14014 قتيلًا، إلى جانب أكثر من 63 ألف مصاب، وفق وكالة "فرانس برس".