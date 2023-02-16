إنقاذ فتاة تركية من بين الأنقاض بعد 248 ساعة من وقوع الزلزال

تتواصل جهود البحث عن ناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي، وخلف آلاف القتى والجرحى ودمارًا هائلًا، وتسفر عن إنقاذ المزيد من العالقين تحت الأنقاض رغم مرور 11 يومًا على الكارثة، كان آخرهم فتاة في مقتبل العمر، في حين نجت مدينة صغيرة تقبع في ولاية هاتاي التركية بأعجوبة من الزلزال، رغم قربها من مركز الشدة.

وأخرجت فرق الإنقاذ فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، اليوم الخميس، من تحت أنقاض مبنى انهار في إقليم كهرمان مرعش بجنوب وسط تركيا، بعد 248 ساعة من وقوع زلزال هائل في المنطقة الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألفًا في تركيا وسوريا، في حصيلة غير نهائية.

وتأتي عملية الإنقاذ في وقت تسارع فيه فرق البحث من مختلف الدول، الزمن للعثور على ناجين بعد مرور أكثر منذ 11 يومًا على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد بلغت 36187 قتيلًا، وهي حصيلة غير نهائية.

وأشارت إدارة الكوارث التركية إلى أن أكثر من 4300 هزة ارتدادية وقعت منذ الزلزال الأول