17 قتيلا و22 جريحا بحادث مروري في الصين

قُتل 17 شخصًا وأصيب 22 بجروح اليوم الأحد، في حادث مروري في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين حسبما ذكرت وسائل إعلام رسميّة.

ونقلت محطة "سي سي تي في" الحكوميّة عن السلطات المحلّية أنّ "الحادث تسبّب بمقتل 17 شخصًا وإصابة 22 آخرين".

وأشارت إلى أنّ الجرحى نُقِلوا إلى المستشفى، لافتة إلى أنّ التحقيق جار لكشف سبب الحادث.

وأوضحت أنّ "الحادث المروري الكبير" وقع قبيل الساعة الواحدة فجرًا (17,00 بتوقيت غرينتش) في محافظة نانتشانغ.