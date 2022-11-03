الكويت.. إخلاء معرض للعطور إثر "بلاغ كاذب" عن وجود متفجرات
أفادت حسابات إخبارية كويتية، مساء الأربعاء، بأن الأجهزة الأمنية أخلت الصالات المقام فيها "معرض العطور" على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف في محافظة حولي، بعد ورود "بلاغ كاذب" عن وجود متفجرات في إحدى الصالات.
وتداولت الحسابات الإخبارية مقطع فيديو أظهر لحظة إخلاء الصالات وخروج عدد من المتواجدين في المعرض والمشاركين فيه.
وأفاد أحد الأشخاص الذين كانوا في المعرض ووثقوا لحظة إخلائه وخروج الزوار بمقطع فيديو بأن "هناك تضاربًا بالأنباء حول سبب إخلاء المعرض، حيث قيل في البداية إن هناك حريقًا في إحدى الصالات ثم تحوَل الحديث عن وجود بلاغ يفيد بوجود قنبلة في المعرض".
وأشارت الحسابات الإخبارية إلى أن "رجال الأمن والمتفجرات قاموا بتمشيط الموقع عقب ورود بلاغ يفيد بوجود قنبلة في المعرض، ولم يعثروا على أي متفجرات أو قنابل".
وأضافت بأنه "بعد البحث والتحري تبين أن البلاغ كاذب وورد من هاتف وافد أفاد بأن شخصًا حصل على هاتفه وجارٍ البحث عنه".
ولا يمكن لـ "إرم نيوز" التثبت من صحة كل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل، لا سيما أنه لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة الداخلية للكشف عن سبب إخلاء المعرض وما تداولته الحسابات الإخبارية بشأن البلاغ الكاذب عن وجود متفجرات حتى إعداد هذا التقرير.
وانطلقت فعاليات معرض العطور وأدوات التجميل الذي نظمته شركة معرض الكويت الدولي، في الـ25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ويشارك فيه أكثر من 300 شركة محلية وإقليمية، ومن المقرر أن يستمر حتى الـ 5 من الشهر الجاري.