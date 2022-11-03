الكويت.. إخلاء معرض للعطور إثر "بلاغ كاذب" عن وجود متفجرات

أفادت حسابات إخبارية كويتية، مساء الأربعاء، بأن الأجهزة الأمنية أخلت الصالات المقام فيها "معرض العطور" على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف في محافظة حولي، بعد ورود "بلاغ كاذب" عن وجود متفجرات في إحدى الصالات.

وتداولت الحسابات الإخبارية مقطع فيديو أظهر لحظة إخلاء الصالات وخروج عدد من المتواجدين في المعرض والمشاركين فيه.